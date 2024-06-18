Bakanlık denetimler için düğmeye basıyor

Yazlık bölgelerde halka açık mekanların, fahiş fiyatlı uygulamaları ve hizmetleri sık sık gündeme geliyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı da, yaz döneminde Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere turizm beldelerinde işletmelere yönelik denetimleri sıkılaştıracağını bildirdi. Bakanlık; halkın denize girdiği plajlardan, lokantalara, eğlence mekanlarına ve konuklama alanlarına kadar inceleme yapılacak. Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu. Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde sıkı denetimler gerçekleştirilecek.

PERSONEL TAKVİYESİ YAPILDI

Denetleme yapmak üzere Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanı sıra otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak. Gelir İdaresi ekipleri, denetimlerde günübirlik konut kiralamalarına da ağırlık verecek. Yazlık kiralamalara yönelik 2023 yılına ilişkin analiz çalışmaları da yapılırken bu kapsamda gelir elde ettiği düşünülen mükellefler izaha davet edilip sonuca göre gönüllü uyumla beyanda bulunmaları sağlanacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan günübirlik konut kiralama izni alan mükellefler ile boş olan ve günübirlik kiralama potansiyeli bulunan konutlara yönelik yoklama yapılacak.

BAKAN MEHMET SİMSEK AÇIKLADI: KAYIT DISI ILE MÜCADELE SÜRECEK

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, sektöre yönelik denetim takvimini oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye verdikleri önemi vurgularken, bu denetimlerin tavizsiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Bakan Mehmet Şimşek, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek" diye konuştu.