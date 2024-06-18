Yurda dönüş başladı: Gurbetçilerin sıla yolculuğu sürüyor

Yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşlar, Kurban Bayramı nedeniyle anavatana dönüş yapmaya başladı. Dünyanın dört bir yanından yurda giriş yapan gurbetçiler, sıla özlemini giderdi. İsveç'ten gelen Yusuf İzgi, ana vatana gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. '25 YILDIR UZAKTAYIZ'

Bayramı geçirmek için ailesiyle Konya'ya gideceğini belirten İzgi, "Çok mutluyuz, Allah'a şükürler olsun vatanımıza geldik. Tatilde ailemizi ziyaret edeceğiz, dostlarımızla zaman geçireceğiz. Çok sevinçliyiz. 25 yıldır gurbetteyiz. Türkiye'ye her geldiğimizde çok farklı duygular yaşıyoruz. Türk bayrağını görünce hissettiklerimiz anlatılamaz" dedi. Avusturya'dan gelen Muammer Kocaoğlan ise bayram bitmeden memlekete ulaşmak için hızlı şekilde yola çıktıklarını ifade etti.

'İNSANIN GÖZLERİ DOLUYOR'

Mutlu olduğunu dile getiren Kocaoğlan, "Vatana gelmek çok başka bir şey. Edirne'ye gelip camiyi görünce insanın gözleri doluyor, vatan bir sabırsızlandığını belirtti. Türkiye'de olmanın huzurunu yaşadığını vurgulayan İltaş, "Toprağımızı görünce insan değişiyor. Bayramın ilk gününü kaçırdık ama inşallah akşama evde olacağım. Türkiye'de bayrağı görünce tüm yorgunluk ve sıkıntılarımız bitiyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı. Türkiye'ye gelen ve yurt dışına çıkış yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Sezer, güven ve huzur içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.