3 istisnanın kaldırılması 8.5 milyar TL kazandıracak

Devlette hem tasarruf tedbirlerinin sıkılaştırılması hem de vergi kayıplarının önüne geçilmesi için süren çalışmalar kapsamında vergi istisnaları da gözden geçiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı da yaptığı çalışma ile bazı düzenmeleri vergi istisnası dışına çıkarmaya hazırlanıyor.

STATÜ YENİDEN BELİRLENİYOR

Bu kapsamda mevcutta deniz taşıma araçları için limanlarda yapılan hizmetler KDV'den istisna tutulurken, önerilen düzenleme ile boyu 2.5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan yük ve yolcu taşımacılığı dışında kalan deniz taşıma araçları istisna kapsamı dışına çıkarılacak. Böylece sadece bu düzenleme ile 5.4 milyar TL vergi geliri sağlanacak. Ayrıca mevcutta ulusal güvenlik kuruluşlarının satın aldığı mal ve hizmetler için de KDV istisnası uygulanırken, burada da alt yüklenicilere yapılan teslim ve hizmetlerin istisna kapsamı dışına çıkarılması amaçlanıyor. Buradan da 1.4 milyar TL ilave gelir sağlanacak. Ancak daha önce imzalanan projelere ilişkin istisnalar ise yıl sonuna kadar devam edecek.

İNŞAATLARA KISMİ İSTİSNA

Son olarak limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhütleri KDV'den istisna tutulurken, bu istisna nedeniyle mükelleflerin iade talep etmemesinin devreden KDV tutarının artmasına neden olduğu tespit edildi. Ayrıca Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılan bu işlerin zaten KDV'den istisna tutulduğu anımsatılarak, bu nedenlerle kısmi istisnaya dönüştürülerek istisnanın devam etmesi kararlaştırıldı. Burada da söz konusu işler için kısmi istisna uygulanarak 1.7 milyar TL'lik gelir elde edilmesi sağlanacak. 3 düzenlemeden toplam elde edilecek ilave vergi geliri 8.5 milyar TL'yi bulacak.