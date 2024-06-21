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Haberler Ekonomi Elektrikte abone sayısı 50 milyona yaklaştı

Elektrikte abone sayısı 50 milyona yaklaştı

HABER MERKEZİ
Elektrikte abone sayısı 50 milyona yaklaştı
TÜRKİYE'DE elektrik abonesi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,4 artarak 49 milyon 726 bin 481'e yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yıllık elektrik sektör raporuna göre, elektrikte en fazla abone 41 milyon 501 bin 522 ile meskenler grubunda yer aldı. Mesken abonelerini, 7 milyon 114 bin 36 aboneyle kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer, 762 bin 774 ile tarımsal faaliyetler, 280 bin 98 ile aydınlatma ve 68 bin 51 aboneyle sanayi grupları izledi. En yüksek tüketici sayısına sahip il İstanbul iken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Konya izledi.
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