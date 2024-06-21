İZDENİZ’in Midilli seferlerine yoğun ilgi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ (İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş.) tarafından yapılan "Rotamız Midilli" seferlerinin yeni sezonu başladı. Yılın ilk turunu geçtiğimiz Ramazan Bayramı'na özel yapan İZDENİZ, 3 Mayıs itibariyle düzenli seferleri başlattı. Bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilginin arttığı İzmir- Midilli seferleri, Çarşamba ve Cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenleniyor. İzmir-Midilli seferleri, kapıda vize uygulamasının başlamasıyla geçtiğimiz yılın satış sayılarını neredeyse 1 aylık sürede yakaladı. 2023 yılında 4 bin 262 Midilli bileti alınırken bu yıl bir ayda 2 bin 976 bilet alındı. Vatandaşların ilgisinin devam etmesi durumunda seyahat sayılarının iki ya da üçe katlanması bekleniyor. Sefer biletleri online olarak bilet.izdeniz.com.tr web sitesi, İzmir Limanı ofisi ve yetkili acentelerden satın alınabiliyor