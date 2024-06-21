Şanghay’dan İzmir’e ticaret köprüsü

Şanghay Uluslararası Ticaretin Teşviki Konseyi Başkan Yardımcısı Yang Dongsheng ve beraberindeki Şanghay Ticaret Heyeti, İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler'in ev sahipliği yaptığı ziyarette iş birliği anlaşması imzalandı.

ORTAK YATIRIM YAPILABİLİR

Heyet görüşmesinde özellikle yeşil enerji, lojistik ve fuarcılık alanlarında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan "Sürdürülebilir Enerji Merkezi" kapsamında Şanghay ile iş birlikleri geliştirilebileceğinden bahsedildi. Benzer şekilde Kemalpaşa Lojistik Merkezi kapsamında dağıtım ve lojistik alanlarında ortak projeler yürütülebileceği ve Çin'in yürüttüğü İpekyolu projesi kapsamında lojistik alanında İzmir ile Şanghay arasında iş birliği yapılabileceği ele alındı. Heyete Kemalpaşa Lojistik Merkezi hakkında bir bilgilendirme dosyası sunuldu. Görüşmede İzmir'deki serbest bölgelerin sayısının artığı bilgisi paylaşılarak, yeni kurulan serbest bölgelere Çinli firmaların yatırım yapabileceği ya da İzmirli ve Şanghaylı firmaların ortak yatırımlar geliştirilebileceği önerisi sunuldu.