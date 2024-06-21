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Haberler Ekonomi Tescilli Kale biberinin hasatında yoğun mesai

Tescilli Kale biberinin hasatında yoğun mesai

SEBAHATTİN ALP
Tescilli Kale biberinin hasatında yoğun mesai
DENİZLİ'NİN Kale ilçesinin göz bebeği, Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli 3 biber türünden biri olan Kale biberinin hasadına başlandı. Kale biberi, kurutularak kışlık yiyecekler arasındaki yerini alıyor. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberi, tek tek toplanıyor. Hasadın ardından yöre halkı tarafından tarlalardan toplanıp ipe dizilerek evlerin balkonlarına asılıyor. Kale biberinden sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olmak üzere çeşit çeşit kışlık ürün elde ediliyor.
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