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Altında rekor tazelendi

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmayla beraber altın ve dolar fiyatları da değişiklik gösteriyor. Altının gramı dün güne 2 bin 500 lira seviyesiyle başlayarak rekor kırdı. Haftayı ise 2.458 lirayla kapattı. Gram altın önceki günü de yüzde 2,3 artışla 2 bin 492 TL’den kapatmıştı

HABER MERKEZİ
Altında rekor tazelendi

Altının gram fiyatı, dün yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 500 lira seviyesinde başladı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satıldı. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 2 bin 359 dolardan işlem gördü.

SATIŞLAR TAKİP EDİLECEK

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlemeye devam ediyor. Analistler, dün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan ise altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Uzmanlar ise yastık altındaki altınların bir süre daha korunması gerektiğini ve yakın bir zamanda altının yükselişinin devam edeceğini belirtti.

BORSA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

ALTININ güne yükselişle başlamasının ardından borsa da aynı artışı sürdürdü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün güne 0.13 oranında yükselişle 10..754 puan seviyesinden başladı. Gün içerisinde değişik seyirlerde olan borsa gün sonunda 10.771'i gördü.

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