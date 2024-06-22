Dünyanın inşasında Türklerin imzası var

TÜRK müteahhitlik sektörü, son yıllarda uluslararası alanda önemli başarılar elde ediyor. 2023 yılında Türk müteahhitler yurt dışında toplam 27,4 milyar dolarlık proje gerçekleştirdi. TMB'ye üye müteahhitlerin yürüttüğü projeler arasında konut, kara yolu, tünel, köprü, enerji santrali, ticaret merkezi ve havalimanı inşaatları öne çıktı. Yurt dışında ülkelerin ulaşımına katkı sağlayan müteahhitler, söz konusu sürede 33,5 milyar dolarlık havalimanı inşaatı projesi üstlendi. Asya, Avrupa ve Afrika'daki birçok ülkede stratejik projelerin birer birer hizmete açılmasında başrolü oynayan Türk müteahhitler, adeta ülkelerin uçmasını sağladı.