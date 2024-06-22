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Haberler Ekonomi Kayıt dışıyla mücadelede yeni önlemler geliyor

Kayıt dışıyla mücadelede yeni önlemler geliyor

Vergi mevzuatında yapılması önerilen düzenleme, mücadele sürecinde destek sağlayacak.

HABER MERKEZİ
Kayıt dışıyla mücadelede yeni önlemler geliyor
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele faaliyetlerini yasal düzenlemelerle güçlendirmek ve gönüllü uyumu artırmak amacıyla vergi paketi hazırladı. Bakanlık, vergi mevzuatında yapılmasını önerdiği değişiklikle, kayıt dışı mücadeleye yasal destek verilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda bir vergi paketi hazırlayan Bakanlık, yasal düzenlemelerle kayıt dışılıkla mücadelede gönüllü uyumu artırmayı öngörüyor. Pakete göre, özellikle hizmet işletmelerinde yapılan günlük hasılat tespitlerinden hareketle yıllık hasılat kontrol edilecek. İzahın yeterli görülmemesi halinde yapılan tespitler, yıllık hasılatın hesaplanmasında dikkate alınacak. Başkasının banka hesaplarını kullananlara ve hesaplarını kullandıranlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülüyor.
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