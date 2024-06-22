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Haberler Ekonomi TÜİK açıkladı: Fiyat düzeyi endeksi 42 oldu

TÜİK açıkladı: Fiyat düzeyi endeksi 42 oldu

HABER MERKEZİ
TÜİK açıkladı: Fiyat düzeyi endeksi 42 oldu
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2023 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 42 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 42 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.
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