Türkiye’nin ihracatını en çok artırdığı ülke Irak

TÜRKİYE'NİN yılın ilk 5 ayında ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke 790,3 milyon dolarlık artışla Irak olurken, bu ülkeye yapılan dış satım 4,4 milyar dolara ulaştı.Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerde, ekonomi, ticaret ve ihracatta kayda değer gelişmeler yaşanıyor. Açıklanan verilere göre Ocak-mayıs döneminde, Türkiye'nin ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülkeler arasında başı Irak çekti. Bu dönemde, Irak'a, 4,4 milyar dolarlık, Romanya'ya 3,2 milyar dolarlık, Hollanda'ya 3,4 milyar dolarlık, ABD'ye 5,4 milyar dolarlık ve İtalya'ya 5 milyar dolarlık dış satım yapıldı. Yılın ilk 5 ayında ise Irak en fazla ihracat yapılan 5. ülke oldu. Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine Türkiye'den kesintisiz ulaşım sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz yoluna çok önemli bir alternatif sunması amaçlanıyor.