C40 betonla sağlam temeller üzerinde yükseliyor

Sirius Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, Çiğli Yakakent'te yapımı süren Sirius Florida'nın depreme dayanıklı yapısıyla sağlam temeller üstünde yükseldiğini söyledi. Sirius Florida'nın mimari, zemin ve teknik alt yapı anlamında farklı bir konumda olduğunu belirten Barış Öncü, 3+1 dairelerden oluşan C ve D bloklarının temel betonlarının döküldüğünü, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini dile getirdi. Gerekli tüm statik hesaplamalar yapılarak toplamda 2 bin metreküplük C40 beton döktükleri bilgisini veren Öncü, 2+1 dairelerin temel çalışmalarına da yaz sonunda başlayacaklarını kaydetti.

'GÜVENLİ EVLER'

İmar yönetmeliğinde önem katsayısı 1 alınmasına rağmen, katsayıyı 1,2 olarak belirlediklerini kaydeden Barış Öncü, "İzmir'in birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle zemin etüdümüzü yeniden çıkarttık. Betonun en az C25 olması gerekirken betonu C40 olarak güncelledik. İmar yönetmeliğinde önem katsayısı 1 alınmasına rağmen, biz katsayıyı 1,2 olarak aldık. Daha fazla yük taşıyabilecek ve sağlam binalar yapıyoruz. Çünkü biz maliyeti bir kenara bırakarak insanların ölmeyeceği binalar yapmak istiyoruz. Amacımız insanların sevdikleriyle güvenle yaşayabilecekleri evler yapmak" diye konuştu. Sirius Florida'nın sağlamlığı kadar mimari özellikleri ve sosyal donatılarıyla da beğenildiğine dikkat çeken Öncü, şehir içi, şehir dışı ve hatta yurt dışından yatırımcıların ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Barış Öncü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Proje 5 blokta toplam 181 daireden oluşacak. 3 tip 1+1, 2 tip 2+1, ve tek tipte de 3+1 daireler bulunacak. Daire içlerinde her detayı düşündük. Malzeme kalitesine ve kullanım kolaylığına önem verdik. Kapalı otoparkın da yer alacağı projede elektrikli araç şarj istasyonları da olacak. Sosyal tesisler anlamında da zengin alternatifler sağladık."