Egepol Hastaneleri’nden İskoçya’ya sağlık turizmi köprüsü

Sektörde 15'inci yılını geride bırakan ve sağlık turizmi alanında da etkin hizmetler sunan Egepol Hastaneleri, İskoçya'nın Edinburgh ve Glasgow kentlerindeki hastalara yönelik tanıtım gerçekleştirdi. Egepol Hastanesi'nden Genel Cerrah Doç. Dr. Emin Lapsekili, Diş Hekimi Jülide Thompson ve Genel Cerrah Doç. Dr. Ümit Atakuş, obezite ve diş tedavileri konularında yüzyüze danışmanlık hizmeti verdi. İki ülke arasında sağlık turizmi köprüsü kurmak istediklerini dile getiren Egepol Hastanesi hekimleri şu bilgileri verdi: "Kısa süre önce Egepol International Hastanesi'nin, uluslararası kalite standardı olan JCI Belgesine sahip olması da uluslararası arenada önemli bir güven duygusu yaratıyor. JCI belgesi, sağlık hizmeti sunan kurumların uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren önemli bir sertifikadır. Bizler de sağlık turizmiyle birlikte hem İzmir'i tanıtıyoruz; hem de kentimize katma değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"