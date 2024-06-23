GHO, nitelikli ofislerle istikrarlı büyüyor

SEKTÖRÜN güçlü yerli markası Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı'nın (GHO) Genel Müdürü Özkan Yalaza, Türkiye çapında 32 şubeyle hizmet verdiklerini belirterek, Ege Bölgesi'ndeki yapılanmalarını hızlandırdıklarını söyledi. Yeni franchiselar için gelen talepleri titizlikle değerlendirdiklerini anlatan Yalaza, nitelikli ofislerle hizmetlerini yaygınlaştırarak daha çok kişiye ulaşmak istediklerini dile getirdi. 2024 yılı sonuna kadar ofis sayısını 32'den 50'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Yalaza, "Öncelikli olarak İzmir, Aydın ve Muğla'da önemli noktalardaki ofis yapılanmamızı tamamlayacağız. GHO olarak artık Balıkesir'de de hizmetteyiz. Çanakkale'den Antalya'ya kadar olan sahil bandında bireylere özel olarak tasarlanan Taş Ev projelerimiz de ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YAYILIYORUZ

ŞİRKET merkezini İzmir'e taşıyarak, buradan tüm Ege ve Türkiye'ye yayılma sürecini hızlandırdıklarını belirten Genel Müdür Özkan Yalaza, sözlerine şöyle devam etti: "Franchise konusunda yoğun talep alıyoruz. Amacımız ofis sayısını artırmak değil, daha çok iş hacmi üretebilmek. Nitelikli ofislerle, ciroları yükseltmek için çalışıyoruz. Franchise sistemi içinde ciroları artırmak esas hedeftir. Son 2 yıldır gayrimenkul sektörü sıkıntı yaşasa da ofisler ve ciro anlamında istikrarlı büyüyoruz."