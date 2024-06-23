Pahalı tatil imajı Türk turizmine zarar veriyor

HER yaz sezonu başında yapılan magazinsel içerikli haberlerin 'Bodrum pahalı kent' imajı yarattığını belirten POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, kentte farklı gelir gruplarına uygun konaklama ve yeme içme alternatiflerinin bir arada sunulduğunu söyledi. Yerli turistlerin Yunan adalarına yönelik talebinin de bu algı nedeniyle arttığını dile getiren Yiğit Girgin, bu konuda iç pazarın teşvik edilmesinin ülke ekonomisi için önemini vurguladı. Girgin, "Türk ekonomisi, dövizi içeride tutması gerekirken özellikle sosyal medyada Yunan adalarına yönelik yapılan kampanya sektöre zarar veriyor. İç turizmde hareketlenmesini arzu ettiğimiz ülkemizin güzide yerlerinin ön plana çıkmasını beklerken Yunan adaları sanki çok ucuzmuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Türk vatandaşlarının tüm dünyayı gezmesini tabii ki arzu ederiz. Ama yurt dışı destinasyonlarında ekonomi ve kalite faktörlerini gözetmeksizin yapılan karşılaşmalar sektör adına sorun yaratıyor" diye konuştu. Bodrum'un genel anlamda gerek tesis, gerekse de hizmet kalitesiyle uluslararası standartlarda olduğunu kaydeden Yiğit Girgin, zemini olmayan ekonomik karşılaştırmaların haksız rekabet yarattığına işaret etti.