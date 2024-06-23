TanUrla’nın örnek dairelerine ziyaretçi ilgisi

TanUrla ile çağdaş, çevreci, doğa ve insan odaklı bir konut projesini yaşama geçirdiklerini belirten Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer haftanın 7 günü hem satış ofisi hem de örnek dairelerin ziyarete açık olduğunu söyledi. Tanyer, "Tan Urla, müstakil yaşamı özleyen ailelerin tercih ettiği bir proje oldu. 1+1, 2+1 ve 4+1 örnek dairelerin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılar projemize daha çok ilgi göstermeye başladı. 3+1 ve 5+1 örnek dairelerimizi de kısa süre içinde tamamlayacağız. Özellikle kadın müşterilerimiz konutları dikkatle inceliyor. Konutlarda birinci sınıf ve sağlıklı ve doğal malzemeler kullandık. Hem kullanışlı, hem de estetik bir tasarıma imza attık. Tavanlar yüksek, tüm konutlar aydınlık ve ferah bir atmosfere sahip" diye konuştu.

2025'TE TESLİM EDİLECEK

Projenin inşaat planına uygun şekilde ilerlediği bilgisini veren Tanyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk iki adanın kaba inşaatlarını bitirdik. Üçüncü adanın da ruhsatını aldık. İlk iki adanın ince inşaatlarını da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. TanUrla özel bir proje. 1+1'den 5+1'e farklı konut alternatifleri sunuyoruz. Konutlarımızın yüzde 35'inin satışını tamamladık. Toplamda 276 konut yapmayı öngörüyoruz. 230 dönüm alanın yüzde 30'unu inşaat alanı, yüzde 70'ini ise yeşil alan olarak tasarladık."

MODERN EGE KÖYÜ PROJESİ

Projenin farklı sosyal ve ticari olanakları bir arada sunacağını vurgulayan Münir Tanyer, "TanUrla başından beri söylediğimiz gibi modern bir Ege köyü projesi. İçinde konforlu bir yaşam için her türlü detayı barındıracak. Spor ve tıp merkezi, alışveriş alanı, veteriner, kreş, kuaför gibi hizmetlerin yanı sıra Coworking alanı ile de ofis hizmetlerini barındıran büyük bir kompleksi yaşama geçireceğiz. Ticari alanlar içinde, Urla'nın gastronomi kültürüne uygun olarak fine dining restoranları da yer alacak" diye konuştu.

DOĞA VE İNSAN ODAKLI

Tanurla'nın doğa ve insan odaklı bir proje olmasını istediklerinin altını çizen Tanyer şunları söyledi: "Özellikle pandemi sürecinde çocukların ve gençlerin nasıl olumsuz etkilendiğini gördük. Bu nedenle onların rahatça güvenli bir ortamda sosyalleşebilecekleri geniş alanlar da tasarladık. Ege kültüründe de önemli yer olan komşuluk ilişkilerini canlı tutacak ortak sosyal alanlar ve spor alanlarını da yaşama geçireceğiz. Doğaya saygılı bir firma olarak yeşil alanlara özel önem gösterdik. Ailelerin çocuklarını güvenle ve özgürce yetiştirebilecekleri doğal ve modern bir yaşam konseptini yaşama geçireceğiz" dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİYLE DOĞAL YAŞAM

TANYER Yapı olarak doğayla bütünleşen, yeşil enerjiye önem veren ve çevreci projelere imza attıklarını dile getiren Münir Tanyer, sözlerine şöyle devam etti: "Farklı daire tiplerinden oluşan modern bir köy projesi olan TanUrla'da yalnızca mimari özellikleri değil, sürdürülebilir enerjiyi kullanan, doğaya ve çevreye saygılı bir yaşam şeklini de tasarladık. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte hem amatör hem de profesyonel araç şarj istasyonları da kuracağız. Her evin iki araçlık otoparkı bulunacak."