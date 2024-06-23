Türkiye’de saklanan petrolün öyküsü

Petrol ve doğalgaz kaynaklarının en zengin olduğu Kafkasya ve Ortadoğu bölgesinin yanı başındaki Türkiye'nin komşuları Irak, Suriye ve İran, sınırlarımızdan sadece 10-30 km ötede petrol ve doğalgaz üretiyor. Ancak Türkiye'de yıllarca kayda değer petrol ve doğalgaz rezervine ulaşılamadı. Topraklarımızda petrol bulunamaması hayatın doğal akışına aykırıydı.

2015 SONRASINDA DEĞİŞTİ

Görünmez ellerin yönlendirmesi ile yeterli finansman ayrılmaması ve nitelikli araştırma yapılmaması yüzünden mahrum kaldığımız bu kaynakla ilgili aleyhimize işleyen paradigma, 2015'te Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olması ile değişti. 20 Yüzyıl'a damga vuran petrolün Türkiye hikayesi, yazarımız ERHAN ÇALIŞKAN'ın kaleminden yarından itibaren Yeni Asır'da.