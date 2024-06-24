Babadağ’dan 9 günde 6 bin 340 tatilci uçtu

DÜNYANIN en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 340 kişi yamaç paraşütü ile uçtu. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste heyecan yaşatıyor. Yerli turistin akın ettiği Fethiye'ye gelen 2 bin 900'ü Türk, 867'si İngiliz, 827'si Çin ve 803'ü Rusya uyruklu kişiler yamaç paraşütü ile uçuş yaparak adrenalin depoladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, "Babadağ'dan tatil boyunca 5 bin 206 tandem (ikili), bin 134 single (tekli) olmak üzere 6 bin 340 kişi yamaç paraşütü ile uçtu. Bu yıl 250-300 binlik rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi