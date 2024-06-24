İzmir’in bombası dünya listesinde

Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan, Hırvatistan merkezli "TasteAtlas" isimli yerel lezzetleri değerlendiren platformun, "Dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesinde İzmir bombası da yer buldu.

KENTE ÖZGÜ TAT

Kurabiyenin ilk ne zaman yapıldığına dair net bilgi bulunmasa da Osmanlı mutfağında "Murabbalı mecidiye" olarak adlandırılan kayısı marmelatlı kurabiyenin, içine çikolata dolgusu konularak İzmir bombası halini aldığı değerlendiriliyor. İnce yapılı çıtır hamurun içine akışkan çikolata doldurularak pişirilen İzmir bombası, yoğun tadıyla öne çıkıyor. İzmir bombasının, son yıllarda sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarla daha da yaygınlaştığı değerlendiriliyor.

Kente özgü bu tadı denemek isteyenler Alsancak'ta İzmir bombası yapan işletme önünde kuyruk oluşturuyor. İşletmenin sahibi Veysi Çelebi, "Çikolatayı biz özel işliyoruz, piyasada olmayan bir çikolatadır" dedi.

Kurabiyenin tarifini "sır" olarak nitelendiren Çelebi, "Isırıyorsun çikolata akmaya başlıyor, çok akışkan olması lezzetli hale getiriyor" dedi.

HER ÜLKEDEN VAR

LİSTEDE yer alan ilk 13 kurabiye ise şunlar: Petticoat Tails / İskoçya, Makroud el louse / Cezayir, Alfajores / Arjantin, Stroopwafel / Hollanda, Melomakarona / Yunanistan, Marranitos / Meksika, Chocolate chip cookie / Amerika, Speculaas / Hollanda, Vanillekipferl / Avusturya, Baci di dama / İtalya, Amygdalota / Yunanistan, Kaab el gazel / Fas ve Moustokouloura / Yunanistan.