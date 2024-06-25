Aydın’dan Muğla’ya turizm köprüsü

TÜRKİYE'NİN en önemli turizm merkezlerine sahip olan Aydın ve Muğla, karşılıklı düzenlenecek olan feribot seferleriyle denizden ulaşımı da sağlamaya hazırlanıyor. Her iki ilin büyükşehir belediyelerinin attığı adımla Aydın ve Muğla arasındaki karşılıklı turizm potansiyelinin artırılması planlanıyor. Sahip oldukları tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle özellikle turizmin yoğunlaştığı yaz aylarında turist akınına uğrayan Aydın ve Muğla arasında yeni bir bağ daha kuruluyor. Deniz ulaşımını daha verimli hale getirip yeni turizm rotaları oluşturmak amacıyla oluşturulan iş ortaklığıyla deniz otobüsü seferlerini başlatılıyor.

DİDİM-TURGUTREİS-BODRUM

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilk olarak Didim-Turgutreis- Bodrum güzergâhında düzenlenecek olan deniz otobüsü seferlerinin Didim ve Bodrum çıkışlı gerçekleştirileceği belirtildi. Karşılıklı ve düzenli olarak gerçekleştirilecek seferler ile bölge daha güçlü ve cazip bir rota haline gelecek. Didim, Turgutreis ve Bodrum arasında gerçekleştirilecek bu deniz otobüsü seferleri ile bölge halkı ile yerli ve yabancı turistler için hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunulacak. Böylece bir taraftan bölgenin turizm hareketliliği artarken diğer taraftan özellikle yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna bir alternatif oluşturulacak. Düzenlenecek seferlerle bölgeye gelecek ziyaretçi sayısının artırılması planlanıyor. Diğer taraftan bu seferlerin yaratacağı cazibe ile bölgenin birçok turizm planı ve tur paketlerinin de ilgi odağı olması bekleniyor. Deniz otobüsü seferleriyle bölgenin turizm hareketliliğinin, ticaret ve ekonomik kapasitesinin arttırılması hedefleniyor.