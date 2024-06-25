Mesleğinizi koruma altına almayı unutmayın

HER mesleğin kendine özgü riskleri var. Ancak bazı mesleklerde bu riskler çok daha fazla. Hatta yaptığı bir hata sonucu sadece kendini değil, çalıştığı kurumu da maddi ve manevi ciddi riskler altına alan çok sayıda meslek var. İşte bu ihtiyaç ve gereklilik sigortada mesleki sorumluluk sigortaları branşını yarattı. Dünyada çok daha yaygın uygulansa da Türkiye'de de giderek yaygınlaşan bu ürün sayesinde mesleğini icra ederken, üçüncü şahıslara ve kurumlara verilen zararlar güvence altına alınıyor.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

BU sigortanın en temel özelliği ise isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere ikiye ayrılması. Örneğin, ülkemizde ihtiyari meslek mesuliyet sigortaları yani başka deyişle isteğe bağlı sigortalar genel itibarıyla meslek odalarınca kabul görmüş avukat, mimar, mühendis gibi meslek gruplarını kapsıyor. Zorunlu mesleki mesuliyet sigortaları ise; doktorlar, özel güvenlik personelleri, asansör bakım firma çalışanları gibi meslekleri kapsıyor. Türkiye'de 772 bin poliçe var Türkiye Sigorta Birliği'nin son açıkladığı 2023 yılı verilerine göreyse bugün ülkemizde; toplam 772.807 adet mesleki sorumluluk sigortası yapılmış.

MUHASEBECİLER VE AVUKATLAR

BUNUN 295.857 adedi zorunlu sigortalar olmak üzere, kalan 476.950 adet isteğe bağlı mesleki sorumluluk sigortalarından oluşuyor. Ancak bu bazı meslek gruplarında beklentilerin altında kalmış durumda. Örneğin bugün doktorların sigortalılık oranı zorunlu sigorta olmasına karşın ancak yüzde 85 seviyesinde. Buna karşın avukat ve muhasebecilerin bu ürüne talepleri daha yüksek.