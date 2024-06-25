Seyahat sağlık sigortası ile tatiller daha güvenli

Yaz ayları, seyahat planları yapan birçok kişi için heyecan verici bir dönem. Ancak, tatil sırasında karşılaşabilecek sağlık sorunları, bagaj kaybı, gasp, kapkaç gibi pek çok beklenmedik duruma karşı tedbirli olmak da son derece önemli. Bu nedenle, seyahat sağlık sigortası yaptırmak, huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmenin anahtarı olarak öne çıkıyor.

KAYIPLAR GÜVENCE ALTINDA

BEKLENMEDİK durumlar karşısında maddi ve manevi olarak destek sağlayan Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası ürünü, seyahatler sırasında sigortalının sağlığını ve kayıplarını güvence altına alıyor. Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası tıbbi tedavi, hastanede yatış, sigortalının ikametgahına nakli ve aile üyelerinden birinin bulunduğu ülkeye seyahati gibi beklenmedik birçok masrafı güvence altına alarak, sigortalıyı finansal endişelerden korurken, özellikle yüksek sağlık harcamalarına sahip ülkelere yapılan seyahatlerde önemli bir maddi destek sunuyor.

SUNDUĞU İMKANLAR

YURT dışı seyahatlerde; tıbbi tedavi masrafları, sigortalının en yakın sağlık kuruluşuna nakli, cenaze nakli, taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakil, aile üyelerinin konaklaması, overbooking nedeniyle gecikme, mücbir sebeplerle tur iptali masrafları, tıbbi danışmanlık, acil mesajların iletilmesi, bagaj kaybı veya hasarı ve ilaç gönderilmesi organizasyonu gibi birçok teminat sağlayan Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası, yurt içi seyahatlerde ise ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi, en yakın sağlık kuruluşuna nakil, cenaze nakli, taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakil ve bagaj kaybı veya hasarı risklerine karşı güvence veriyor. Ayrıca Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası, kaybolan bagajın bulunması ve ulaştırılması, acil mesajların iletilmesi ve tıbbi danışmanlık gibi asistans hizmetleri de sağlıyor. Hastalık veya yaralanma nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzaması durumunda da otel ve diğer konaklama masraflarının karşılanması ve ilaç gönderilmesi organizasyonu hizmetlerini de kapsıyor.