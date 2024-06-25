Son dakika: AK Parti’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ 'Asgari ücrete ara zam' ve vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, asgari ücrete ara zammın gündemlerinde olmadığını esas mücadelenin enflasyonla olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TEŞKİLATTA YENİLENME OLACAK MI?

Dün MYK toplantısı ile il başkanlığı ataması aynı sürece geldi. Teşkilat başkanlığımız süreci yönetir. İstifa süreci oldu. Sahadaki değerlendirmelerle 7 tane ilde yeni atamalar gerçekleştirildi. 31 Mart seçimleri sonrası değerlendirmeler devam ediyor. İl ve ilçelerde diğer etkiler var mı inceleniyor. İstişare toplantılarını gerçekleştiriyoruz. AK Parti dinamik olarak bu noktaya gelmiş bir parti. Belediyelerin büyük kısmını son seçime kadar kazanmış bir parti. Cumhurbaşkanımız değişim gerekiyorsa imtina etmiş bir kimse değil. Zamanı geldiğinde değişim olur. Ülkedeki değişimi başarmış, kendi içinde kırgınlık küskünlük olmadan yapmış bir parti.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ: ÇÖZÜM KONUSUNDA ADIMLAR ATACAĞIZ

Meclis'te bir çalışma yapıldı. Bütün taraflar dinlendi. Herkesin söylemiş olduğu ifadeler çerçeve içine oturtuldu. Dün MYK'da bir değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir toplantı daha yapılacak ve son hali verilecek. Çözüm konusunda değişik düşünceler var. Biz burada sorunun çözümü konusunda adımlar atacağız.

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ: SOMUTLAŞAN BİR ŞEY YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor bakanlık yalanlıyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Covid'den sonra yaşadığımız süreç, Asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim.