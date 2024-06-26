ADÜ, ilk kez dünya sıralamasında yer aldı

TİMES Higher Education (THE) Impact Etki Derecelendirme sonuçlarına göre, ADÜ eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteyi artırmaya yönelik projeleriyle 78.8 puan alarak 1681 kurum arasında dünya genelinde 46. sırada yer aldı. Yenilikçi projeler ve güçlü altyapısıyla 80.1 puan alarak 1018 kurum arasında 101- 200 bandında, sağlık hizmetleri ve araştırmalarındaki katkılarıyla 68.6 puan alarak 1498 kurum arasında 301-400 bandında yer aldı. Genel puanlama sonucunda ise 69 puanla 1963 üniversite arasında 601-800 bandında yer alarak büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

EGE BİRİNCİSİ

ADÜ, THE Impact Etki Derecelendirme sonuçlarına göre Türkiye'deki üniversiteler arasında önemli bir başarı elde etti. Genel Puanlama Sıralaması'nda 93 Türk üniversitesi arasında 15. sırada yer aldı. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı alanında Türkiye'de 5., Ege Bölgesi'nde ise 1. sırada yer aldı. Nitelikli Eğitim alanında Türkiye'de 7., Ege Bölgesi'nde 1. sırada, Sağlık ve Kaliteli Yaşam alanında ise Türkiye'de 11., Ege Bölgesi'nde 1. sırada yer aldı. Üniversitenin ulusal ve uluslararası derecelendirme sıralamalarında yer almasının etkili bir itibar yönetimi sürecinin göstergesi olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Toplumsal fayda sağlama ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda önemli adımlar attık. Ulusal ve uluslararası iş birliklerimizle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladık. Bilimsel arenada ADÜ ismi daha çok konuşulacak" dedi.