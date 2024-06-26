Bakan Kacır’dan OSB’lere ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliğe gideceklerini belirterek, "OSB'lerin finansal olarak daha güçlü ve kapsayıcı olmasını sağlamak amacıyla ilgili dernek, birlik ve kooperatiflerin karma OSB'lerin de kuruluşuna katılabilmesinin önünü açıyoruz." dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 22. Olağan Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısına sahip, AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim yapan ülkelerin kalkınma yarışında bir adım önde yer alacağını söyledi.

Bakanlık olarak gerçekleştirdikleri program ve projelerle araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşasına katkı sunduklarını vurgulayan Kacır, "260,1 milyar dolarla 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. İstihdamımız 32,6 milyonu aşarken işsizlik oranımız yüzde 8,5 ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Son 15 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı ekonomik büyüme sergileyen Türkiye, jeostratejik konumu, genç ve nitelikli insan kaynağı, güçlü lojistik altyapısıyla küresel ekonominin kuvvetli ve güvenilir bir aktörü olmayı sürdürüyor." diye konuştu.

Kacır, Türkiye için değer üreten sanayicileri, ihracatçıları, emekçileri yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat odaklı kalkınma yolculuklarına katkılarından dolayı tebrik ederek, üreticileri her daim yüreklendirmeye, onları büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda var güçleriyle desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Bu anlayışla, yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin ve planlı sanayi alanları sunduklarını dile getiren Kacır, Türk sanayisinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen OSB'leri 22 yılda ülke sathına yaydıklarını anlattı.

"OSB PROJELERİNİ 77 MİLYAR LİRA KAYNAKLA DESTEKLEDİK"

Kacır, OSB'leri yüksek teknolojiye dayalı, yenilikçi üretim yöntemlerinin benimsendiği, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği merkezler haline getirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son 22 yılda, OSB'lerimizin sayısını 191'den 361'e, toplam alanını 51 bin hektardan 118 bin hektara çıkardık. Üretimde olan sanayi alanı sayısını 11 binden 58 bine, istihdam edilen emekçilerimizin sayısını da 415 binden 2,6 milyona yükselttik. Tamamlanan veya devam eden OSB projelerini 77 milyar lira kaynakla destekledik. Sanayimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve gençlerimizi imalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği'ni hayata geçirdik. OSB'lerimizde yer alan 86 meslek lisesi ve 23 meslek yüksek okulu, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstleniyor. OSB'lerimizin tamamı en az bir mesleki ve teknik anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleşmiş durumda. Söz konusu mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısı 190 bine ulaştı."

OSB'leri yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştürmek üzere "Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi"ni devreye aldıklarını hatırlatan Kacır, bu bölgelerin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi"ni başlattıklarını dile getirdi.

Kacır, bugüne kadar 38 OSB'ye toplam 48 yeşil yatırım projesi için 3 yılı geri ödemesiz, 13 yıl vadeli finansman sağladıkları bilgisini vererek, bölgelerden ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda OSB mevzuatını ihtiyaçlara göre revize ettiklerini ve günün koşullarına uygun hale getirdiklerini ifade etti.

"ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKELERİNİ DAHA GÜÇLÜ UYGULAYACAĞIZ"

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerle uyumlu olarak OSB Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliğe gideceklerini vurgulayan Kacır, bu mevzuat düzenlemesiyle OSB sayısını artırmak ve genişletmek adına sanayi alanlarının OSB alanı olarak kesinleştirilmesini hızlandırdıklarını vurguladı.

OSB'lerin finansal olarak daha güçlü ve kapsayıcı olmasını sağlamak amacıyla ilgili dernek, birlik ve kooperatiflerin karma OSB'lerin de kuruluşuna katılabilmesinin önünü açtıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Parsel tahsisleri için konulan fiyat üst limitini kaldırarak fiyatların ve tahsis koşullarının belirlenmesine ilişkin usullerin şeffaflık ilkeleri doğrultusunda müteşebbis heyetin yetkisiyle tespit edilebilmesini sağlıyoruz. OSB'lerde ön tahsis yapılması uygulamasını getirerek, buralara kamulaştırma ve altyapı giderleri için tahsis öncesi kaynak geliştirme imkanı sağlıyoruz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini daha güçlü uygulayacağız. Yeşil OSB tanımını mevzuatımıza kazandırarak OSB'lerimizin yeşil ekonomiye entegre olmasını teşvik etmeye devam edeceğiz. Türk sanayisinin rekabet gücünü yükseltmek ve üretimde verimliliği artırmak, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak, planlı sanayi alanlarını genişletmek adına birlikte çalışacağız. Hayata geçireceğimiz bu yeni güncellemelerle tüm imkanlarımızla sanayicilerimizin, üreticilerimizin yanında olmaya, sizleri her daim desteklemeye devam edeceğiz."

"SANAYİMİZİN MÜKEMMELİYET STANDARDINI ARTIRACAĞIZ"

Cumhuriyet'in ikinci asrında, "Türkiye Yüzyılı"nda büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ortak paydada buluştuklarını vurgulayan Kacır, "OSBÜK inanıyorum ki 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonumuzla uyumlu olarak Türk sanayisinin rekabet gücünü daha ileriye yükseltmede bayrak taşıyıcı olmayı sürdürecek." dedi.

Türkiye'de sanayi alanlarının büyüklüğünün Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 0,4'üne karşılık geldiğini aktaran Bakan Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki 5 yılda bu rakamı 2 katına, 10 yılda ise toplam yüz ölçümümüzün yüzde 1'ine çıkarmayı hedefliyoruz. Finansman, yer seçimi, kamulaştırma ve altyapı çalışmalarında yenilikçi yaklaşımları da devreye alarak ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği tüm kara yolu, liman, raylı sistem yatırımlarını dikkate alan ve sektörel kümelenme odaklı sanayi alanlarını hayata geçireceğiz. Bu çalışmayı Ulusal Sanayi Alanları Master Planları ile ete kemiğe büründüreceğiz. Bu vizyonla, sanayimizin her alanda mükemmeliyet standardını artıracağız. Türk sanayisini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma birlikte taşıyacağız."