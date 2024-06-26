Bayram tatilinde havada yolcu ve uçuş rekoru

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 14-23 Haziran döneminde havalimanlarında 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildiğini, 52 bin 819 uçuş gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Kurban Bayramı tatilinde gerçekleşen hava yolu kullanım istatistiklerini açıkladı. Bayram tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yoğun bir hava yolu trafiği gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşta 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi" dedi. Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 14-23 Haziran'da gerçekleşen uçak ve yolcu trafiğine dair de bilgi veren Bakan Uraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince 2024 yılı yolcu rekorunun kırıldığını vurguladı. İstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran'da gerçekleşen 15 bin 541 uçak trafiği ile 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, söz konusu havalimanında 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcu sayısı ile 2024'ün en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi.