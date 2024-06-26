EGİAD’da Türkiye ve İzmir gündemi

KENT paydaşlarına karşı duyduğu sorumluluk çerçevesinde görüş ve önerilerini alarak derneğin çalışma alanında rotasını belirleyen EGİAD, İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayarak, EGİAD Danışma Kurulu'nu İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirdi. EGİAD Danışma Kurulu'nun ana gündem maddeleri; EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı'nın dönem faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi sunumu, EGİAD Genel Sekreteri Murat Çelik'in Danışma Kurulu ile tanıştırılması, EGİAD Think Tank Çalışmaları kapsamında Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençler İzmir Araştırma Raporu hazırlıklarının görüşülmesi, Türkiye'nin ve İzmir'in ekonomi gündeminin değerlendirilmesi başlıklarından oluştu.