İzmir’de milyarlık arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde bulunan çok sayıda taşınmazı satışa çıkarıyor. Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre İzmir'in Buca, Bayraklı, Foça, Bornova, Çeşme, Dikili, Gaziemir, Menderes, Kemalpaşa, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde çeşitli arsa nitelikli taşınmazını satış listesine koyan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fiyatları 999 bin 115 Türk Lirası ila 183 milyon 622 bin 692 Türk Lirası arasında değişen 26 taşınmazdan toplam 916 milyon 64 bin 235,75 Türk Lirası gelir elde etmeyi planlıyor. Söz konusu listedeki en yüksek fiyat 183 milyon 622 bin Türk Lirası ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu karşısında bulunan 27 bin 821 metrekarelik alan olurken, en düşük fiyatlı arsa da 999 bin Türk Lirası ile Kemalpaşa'daki 153 metrekarelik taşınmaz oldu.

DENİZE SIFIR ARAZİLER

Pek çok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan satış listesinde en dikkat çekici alanların başında da Dikili ve Çeşme'deki arsalar yer aldı. Dikili İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan ve denize sıfır konumdaki 9 bin 500 metrekarelik taşınmaz için bakanlık 171 milyon Türk Lirası bedel belirlerken, yine Çeşme'de bulunan ve denize yakın konumda bulunan 6 bin metrekare taşınmaz için 140 milyon Türk Lirası bedel biçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen detaylara göre 9 Temmuz günü gerçekleştirileceği açıklanan ihaleler için açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecek. Saat 10:30'da başlayacak olan müzayedeye online olarak da katılım sağlanabilecek.

DİKİLİ'DEKİ TAŞINMAZLAR

DİKİLİ Belediyesi 18 taşınmazını satışa çıkarma kararı aldı. İlçenin İslamlar, Çağlan, Demirtaş, Bahçeli ve İsmetpaşa mahallelerindeki taşınmazların satış ihaleleri yayımlandı. Arsa ve tarla niteliğindeki taşınmazların satışından en az 48 milyon 907 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.