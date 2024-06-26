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Haberler Ekonomi MSB: Bedelli askerlik tarifesine zam yolda

MSB: Bedelli askerlik tarifesine zam yolda

HABER MERKEZİ
MSB: Bedelli askerlik tarifesine zam yolda
MSB, bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlara yer verildi: "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."
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