İSO 500 listesinde Manisa 33 firma ile yer aldı

TÜRKİYE'NİN ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. Bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 33 firma yer aldı. Listede yer alan firmaları tebrik eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisa'mız 33 firma ile sanayi devleri arasında yer alarak iş dünyasının cazibe merkezi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstleniyorlar" dedi.