OSB’lerdeki istihdamlar konuta talebi artıracak

MANİSA Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği (MAGİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Yaşar, Manisa'nın tarımının yanı sıra sanayisinin de geliştiğini ifade ederek, bu durumun Manisa'da her geçen gün konut ihtiyacını artırdığını söyledi. OSB'lerde yeni dönemde 10 bin kişinin istihdam edileceğini belirten Yaşar, bundan dolayı yeni konut alanlarına ihtiyaç olacağını vurguladı. Arsa üretimi olmadığı için konut fiyatlarının arttığını belirten Yaşar, maliyetler düştüğü takdirde fiyatların da düşeceğini dile getirdi.