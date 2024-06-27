Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke Almanya

TÜRKİYE, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde turizmde büyük bir başarıya imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, bu dönemde toplam 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçi ülkemizi tercih etti. Mayıs ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 15,32 artışla 739 bin 17 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Yılın ilk 5 ayı baz alındığında ise Almanya, yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke oldu.