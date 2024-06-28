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Haberler Ekonomi Bakan Şimşek'ten FATF toplantısı sonrası "başardık" mesajı

Bakan Şimşek'ten FATF toplantısı sonrası "başardık" mesajı

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Gri Liste'deki durumunun ele alındığı toplantıdan sonra, “Başardık” mesajı paylaştı.

HABER MERKEZİ
Bakan Şimşek’ten FATF toplantısı sonrası başardık mesajı

Türkiye, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF)'ın gri listesinden çıktı.

SİNGAPUR'DAN PAYLAŞTI: BAŞARDIK

FAFT'ın kararını duyuracağı Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden "Başardık" ifadelerini kullananan Şimşek bir de Türk bayrağı paylaştı.

KARAR İLE NE DEĞİŞECEK?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.

Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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