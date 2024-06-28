Bakan Uraloğlu açıkladı! Türksat 6A için tarih belli oldu

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya fırlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden, Falcon 9 roketiyle ABD yerel saati ile 8 Temmuz 2024 saat 17.20'de, Türkiye saati ile ise 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderilecek. Uydunun fırlatma anını referans alırsak bu andan itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A uydusunun roketten ayrılması gerçekleşecek. Yerli ve milli olarak üretilen Türksat 6A uydumuz başarıyla uzaya gönderilmesinin ardından uydumuzun istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve ardından 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak" ifadelerini kullandı.

'YÖRÜNGE TESTLERİ EN AZ 1 AY SÜRECEK'

Uraloğlu, uydunun fırlatılma merkezinden ayrılması sonrasındaki sürecin SpaceX tarafından yürütüleceğini kaydederek, ilk sinyal alma işleminin ise uydunun roketten ayrılmasından 70 dakika sonra alınacağını vurguladı. İlk sinyali almanın büyük önem taşıdığını belirten Uraloğlu, "Uydumuzun istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve ardından 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasının ardından uydumuzun yörünge testlerine başlaması planlanıyor. Yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından yörüngede teslim alınarak Türksat 6A uydusunun faaliyete geçmesini planlıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİN UYDU HABERLEŞME İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK'

Türksat 6A'nın Türkiye'nin uydu kapasitesini önemli ölçüde artıracağının altını çizen Uraloğlu, uydunun dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını belirterek, "Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat 6A aktif haberleşme uydusu ile dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak" ifadelerini kullandı.