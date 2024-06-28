İTB Başkanı Kestelli: Vergiler adil olmalı

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, vergi düzenlemesi paketinin herkesin ödeme gücüne göre adil vergi payını ödediği bir sistemin önemi göz önüne alınarak hazırlanması gerektiğine inandığını belirtti. İTB haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Kestelli, yüksek enflasyon, refah kaybı ve kurlardaki reel denge sorununa dikkat çekti.

'ÖDEME GÜCÜNE GÖRE BELİRLENMELİ'

KESTELLİ, büyük bedel ödeyerek inşa etmeye çalıştıkları yeni istikrar döneminin önemli olduğunu ve atılacak adımlarda aranan konsensüsün tarihin çok az kısmında bu kadar önemli ve kritik olduğunu ifade etti. iyi bir vergi sisteminin ekonomik etkinliği bozmaması, basit, esnek, şeffaf ve adil olması gerektiğini dile getiren Kestelli, bu özellikleri bütünlüklü olarak taşıyan iyi bir vergi sistemine sahip olunmadığını kaydetti. Kestelli, "Herkesin ödeme gücüne göre adil vergi payını ödediği bir vergi sistemi kurmadığımız sürece gelişmişlik yolunda hep eksik kalmış oluruz. Hazırlanmakta olan vergi düzenlemesi paketine de bu anlayış ile bakılması gerektiğine inanıyor, ülkemiz için çok büyük önem taşıyan bu konuda tüm kesimler ile istişarenin önemini vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.