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Haberler Ekonomi Kestelli'den 'gri liste' yorumu: Dış kaynak imkanı sağlayacak!

Kestelli'den 'gri liste' yorumu: Dış kaynak imkanı sağlayacak!

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasının; ekonomide rasyonel politikalara dönüşün hızını artıracağını, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir dış kaynak imkanı sağlayacağını bildirdi.

HABER MERKEZİ
Kestelli’den ’gri liste’ yorumu: Dış kaynak imkanı sağlayacak!

Kestelli, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada, olağanüstü jeopolitik koşullarda, çağdaş dünyanın önemli bir üyesi olarak konumunu güçlendirmeye çalıştığını belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE POZİTİF KATKI YAPACAK

FATF'ın aldığı bu kararın Türkiye ekonomisine pozitif katkı yapacağını vurgulayan Kestelli, şunları kaydetti: "Türkiye'nin gri listeden çıkartılmasını, bir süredir uğradığı haksız değerlendirmelere karşı önemli bir adım ve gecikmiş bir hak teslimi olarak görüyoruz. Ekonomide rasyonel politikalara dönüşün hızını artıracak, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir dış kaynak imkanı sağlayacaktır. Her şeyin ötesinde, ülkemize yakıştırılmaya çalışılan 'kanunsuzluk-kuralsızlık' algısının yıkılmasına katkı verecektir. Emeği geçenleri kutluyoruz."

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