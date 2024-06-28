Kira zammına enflasyon ortalaması

TÜRKİYE'DE fahiş yükselişler nedeniyle 2022 yılında yapılan düzenleme ile konut kiralarının artış oranlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti. Söz konusu uygulama 1 Temmuz'da sona erecek. TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın etkilerine ve 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Talep fazlalığının ortadan kalktığını vurgulayan Taylan, şu an "kiralarda sıkıntı olacağı" algısını yaratmanın doğru olmayacağını ifade etti. Taylan, yüzde 25 sınırından önce de bir yasal düzenleme uygulandığını anımsatarak, geçmiş yıllarda kira artışlarının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) ortalaması alınarak yapıldığını anlattı. Taylan, "Bundan sonra da en makul olan yöntem enflasyon ortalamasıdır. Enflasyon şartlarına göre yıllık TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasının kira artışlarına yansıdığı anda, ev sahipleri ve kiracılar çok karşıya karşıya gelmeden bu süreci geçirirler" diye konuştu.