Ons altın ABD verileri sonrası yükselişe geçti

ABD'DE dün açıklanan dayanıklı mal, işsizlik sigortası ve ilk çeyrek GSYH nihai tahmini sonrasında ons altın 2 bin 325 dolara kadar toparlandı. Gün içinde yüzde 1,08'in üzerinde artışla 2 bin 323 dolardan işlem gördü. ABD'de veriler karışık bir görünüm ortaya koydu. GSYH verisi beklentilere paralel gelirken, büyüme verisinin alt endekslerinde yer alan PCE ve çekirdek PCE ise beklentilerden yüksek çıktı. İşsizlik sigortası başvuruları ise beklentilerin altına indi. Fed'in enflasyon için takip ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) ise bugün açıklanacak.