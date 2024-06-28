Pandemiyi fırsata çeviren girişimci dünyaya açıldı

PANDEMİ döneminde dünyadaki gelişmeleri takip ederek farklı girişimcilikler üzerine çalışma yapan iş insanı Gürkan Kandemir, transdermal terapötik bantlar üreterek bu alandaki boşluğu değerlendirdi. İş hayatında yeni bir yolculuğa yelken açan Kandemir, işlerini büyüterek, yurt dışında da şirketler kurmayı başardı. 4 yılda 51 ülkede şirket açtı ya da var olan şirketlere ortak olan genç girişimci, birçok etkinliğe de imza attı. Sektörde sıfırdan zirveye ulaşan ve kendi işinin patronu olan Kandemir, "Aslında daha yeni başlıyoruz. 5 sene içinde milyar dolar ciro hedefimiz var. Son teknolojik gelişmelere ayak uyduruyoruz. Hedefimiz dünyanın en büyük network marketlerinden birisi olmak. Gerekli tüm yatırımları yapıyoruz. Korkmadan yoluma devam edeceğim. Bizim Amerikalılardan ne eksiğimiz var. Bu düzeni değiştirebiliriz" dedi.