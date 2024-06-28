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Haberler Ekonomi Polat Makine yeni ürünüyle sektördeki çıtayı yükseltti

Polat Makine yeni ürünüyle sektördeki çıtayı yükseltti

KAZIM YÖRÜKCE
Polat Makine yeni ürünüyle sektördeki çıtayı yükseltti
AYDIN'DA yerli teknoloji makineler üreten Polat Makine, Türkiye'nin en büyük dekantör santrifüjü SX 840 ürününü piyasaya sundu. Türkiye'de üretilen en büyük helezon çapına sahip olma rekorunu kıran SX 840, yüksek kapasitesi ve hassas mühendislik özellikleri ile Polat Makina'nın küresel pazardaki konumunu güçlendirdi. İstanbul ve Aydın'ın yanı sıra İtalya, Yunanistan ve Fas'taki ofisleri ile dünya çapında müşterilerine birçok alanda ürün ve hizmetler sunan Polat Makine'dan yapılan açıklamada, farklı sektörden işletmelere çok yönlü çözümler sunmaya devam edileceği belirtildi.
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