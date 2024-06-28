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Haberler Ekonomi Yabancıya konut satışında İzmir son sıralarda yer aldı

Yabancıya konut satışında İzmir son sıralarda yer aldı

HABER MERKEZİ
Yabancıya konut satışında İzmir son sıralarda yer aldı
TÜRKİYE'DE yabancı uyruklulara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 azaldı. TÜİK verilerine göre; 2024'ün ilk 5 ayında yabancılara 9 bin 24 konut satılırken en çok satışın tatil bölgelerinde yapıldığı görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalarak 2 bin 64 olarak gerçekleşti. 1 Ocak'tan itibaren yabancılara 158 konut satışı yapılan İzmir'de, gözle görülür bir düşüş yaşandı ve en satış yapılan 4'üncü il oldu. Yabancıya satışın en çok düştüğü illerden biri olan kentte, geçen yılın aynı döneminde 373 konut satışı yapılmıştı.
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