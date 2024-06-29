Türksat 6A, 9 Temmuz’da uzayda

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'da uzaya fırlatılacak. 4 bin 250 kilogram ağırlığında olan ve 15 yıl hizmet süresi bulunan TÜRKSAT 6A uydusu, Türkiye'deki güvenli veri iletişiminin kapasitesini artırıp büyük kazanımlar sağlayacak. ABD'de bulunan Cape Canaveral Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatılacak uyduyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A uydumuz, Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Uydunun, yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da TÜRKSAT tarafından teslim alınarak faaliyete geçmesini planlıyoruz" bilgisini paylaştı" dedi.