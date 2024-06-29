Yıllık ihracat 260 milyar dolarla tarihi zirve yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında ihracatın yüzde 11,3 artığını, ithalatın yüzde 10,4 azaldığını açıkladı. Buna göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk sırayı alan Almanya'ya 1 milyar 902 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 521 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 475 milyon dolar ile ABD izledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken, ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi" dedi.