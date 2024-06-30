Moody’s: Gri listeden çıkan Türkiye’ye yabancı yatırımcı akacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının ardından önemli bir değerlendirme yayınladı. Bu kararın ardından Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını artırmasıyla daha fazla yabancı yatırımcı çekebileceği kaydedildi.

'ULUSARARI İTİBARI ARTTI'

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü (FATF), üç yıl aranın ardından Türkiye'yi gri listeden önceki gün çıkardı. Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirtti. Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ile ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor" ifadesini kullandı. Bu arada, FATF Genel Kurulu, Türkiye'nin artık FATF'nin artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi. Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katılmıştı.