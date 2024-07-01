Günlük 5,5 milyon metreküplük üretim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 2053 hedefleri doğrultusunda maden ve enerjide net ihracatçı ülke olma yolunda çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Bayraktar, bu anlamda yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmanın önemli olduğunu söyledi.

Uzun vadeli hedefte, nükleer enerjide 20 bin megavat kurulu güce ihtiyaç olduğunu anlatan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da büyük ölçekli santraller planlandığını, ayrıca küçük modüler reaktör alanına da girmek istediklerini dile getirdi. Bayraktar, 2016'da geliştirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında 4 gemiden oluşan filoyla çalışmalar yürütüldüğüne işaret ederek, "Sakarya Gaz Sahası'nda 5,5 milyon metreküp günlük üretime çıktık. Bu, 2,4 milyon evin doğal gaz ihtiyacının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanabildiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.