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Kira zam oranı artışında yeniden TÜFE dönemi

HABER MERKEZİ
Kira zam oranı artışında yeniden TÜFE dönemi
KONUT kiralarında 2 yıldır uygulanan 'yüzde 25 zam sınırı' dün itibariyle sona erdi. Kira artışı eskisi gibi 12 aylık tüketici enflasyonu (TÜFE) ortalamasına göre yapılacak. Böylece sözleşmesi bugün biten kiracının gözü, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayının enflasyon rakamlarında olacak. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62.51 olarak açıklanmıştı. Farklı bir düzenleme yapılmaması durumunda 1 Temmuz'dan itibaren kira artış oranının yüzde 60'lar düzeyinde olması bekleniyor. Söz konusu oran üst sınır olarak uygulanacak.
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