  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aşırı sıcaklar elektrik tüketimini etkiledi

Aşırı sıcaklar elektrik tüketimini etkiledi

HABER MERKEZİ
Aşırı sıcaklar elektrik tüketimini etkiledi
TÜRKİYE'NİN elektrik tüketimi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, artan klima kullanımı gibi nedenlerle haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 arttı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve AccuWeather verilerine göre, Türkiye son yılların en sıcak haziran ayını yaşadı. Türkiye'nin haziranda elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artarak 28 milyon 556 bin 804 megavatsaat oldu. Geçen yıl haziranda tüketilen elektrik 24 milyon 873 bin 787 megavatsaat olarak kaydedilmişti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA