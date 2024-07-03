Aşırı sıcaklar elektrik tüketimini etkiledi

TÜRKİYE'NİN elektrik tüketimi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, artan klima kullanımı gibi nedenlerle haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 arttı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve AccuWeather verilerine göre, Türkiye son yılların en sıcak haziran ayını yaşadı. Türkiye'nin haziranda elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artarak 28 milyon 556 bin 804 megavatsaat oldu. Geçen yıl haziranda tüketilen elektrik 24 milyon 873 bin 787 megavatsaat olarak kaydedilmişti.