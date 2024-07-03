Borsa yılın ilk yarısını zirvede tamamladı

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, haziran ayını yüzde 2,38 artışla 10.647,91 puandan tamamlarken, yılın ilk yarısında yüzde 42,54 yükseliş kaydederek dünyada öne çıkan endeksleri geride bıraktı. Bu yıl teknoloji sektörü öncülüğünde New York borsasında başlayan ralli, Avrupa ve Asya pay piyasalarına da taşındı. Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, yıl başından bu yana bankacılık endeksi yüzde 73,56 ve holding endeksi yüzde 46,34 yükseldi. Yılbaşından bu yana tüm sektör endeksleri yatırımcısını sevindirirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.