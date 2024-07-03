Gıda denetimlerinde karekod dönemi

Bakanlık, "tarladan sofraya gıda güvenilirliği" uluslararası yaklaşımı doğrultusunda, gıdaların ilk üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadarki süreçte gıda işletmelerinin resmi kontrollerini ülke genelinde kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın daha önce duyurduğu, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması" hayata geçirildi.

BİLGİLERE KOLAY ULAŞIM

TÜKETİCİLER de görsel üzerindeki karekodu mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratarak işletmeye ait kayıt/onay numarası, ünvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihine dair bilgilere ulaşabilecek. Uygulamayla, tüketicilerin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve Bakanlığın gerçekleştirdiği resmi kontrollerin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.