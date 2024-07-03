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Haberler Ekonomi Gıda denetimlerinde karekod dönemi

Gıda denetimlerinde karekod dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerce takip edilmesine imkan sağlayan karekod uygulamasının kullanımına başlandı.

HABER MERKEZİ
Gıda denetimlerinde karekod dönemi

Bakanlık, "tarladan sofraya gıda güvenilirliği" uluslararası yaklaşımı doğrultusunda, gıdaların ilk üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadarki süreçte gıda işletmelerinin resmi kontrollerini ülke genelinde kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın daha önce duyurduğu, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması" hayata geçirildi.

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TÜKETİCİLER de görsel üzerindeki karekodu mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratarak işletmeye ait kayıt/onay numarası, ünvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihine dair bilgilere ulaşabilecek. Uygulamayla, tüketicilerin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve Bakanlığın gerçekleştirdiği resmi kontrollerin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

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